POL-HG: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Waldsolms: Oldtimer ausgebrannt - Hinweise zu Tat und Fahrzeug erbeten

Gegen 22:45 Uhr meldeten Zeugen am Sonntagabend (22.02.2026) bei der Rettungsleitstelle des Lahn-Dill-Kreises ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz entlang der L 3055 zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Auto brannte vollständig aus. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen 8er BMW mit V12-Motor und Klappscheinwerfern. Das Alter des BMW wird auf circa 35 Jahre geschätzt. Die Ermittler der Kriminalpolizei aus Wetzlar fragen daher: Wem ist ein solcher Oldtimer bekannt? Wer kann Hinweise auf einen 8er BMW mit Klappscheinwerfern geben? Wem sind am Sonntagabend in der Nähe des Parkplatzes an der L 3055 zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

