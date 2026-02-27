PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Honigbienen gestohlen - Täter transportieren Beuten ab

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) erschien ein 49-jähriger Hohenlimburger auf der Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen eines außergewöhnlichen Diebstahls. Entwendet wurden durch unbekannte Täter am 25. Februar innerhalb von zwei Stunden (15:00 Uhr - 17:00 Uhr) vier Kisten mit Bienen, sogenannte Beuten. Wie genau die Kisten mitsamt den Rähmchen und der Tiere abtransportiert wurden, ist noch unklar. Die Beuten waren von der Straße aus nicht einsehbar. Die Diebe mussten um das Haus herumgehen. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

