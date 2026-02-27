PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibekannter Mann sieht Streifenwagen und sagt, es sei Zeit zu gehen

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich des Hauptbahnhofes sah eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (26.02.) einen polizeibekannten Mann, der sich umgehend entfernen wollte, als er die Beamten bemerkte. Der 28-Jährige lief in die Stresemannstraße, konnte jedoch von den Einsatzkräften angesprochen und kontrolliert werden. Der Hagener, der bereits mehrfach im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie das Konsumcannabisgesetz in Erscheinung getreten ist, gab an, dass er nur weglief, weil es Zeit gewesen sei, zu gehen. Er stimmte einer Durchsuchung zu. Dabei fanden die Polizisten in seinen Jackentaschen zwölf Druckverschlusstütchen mit Cannabis. Der 28-Jährige behauptete, dass er das Cannabis für seinen eigenen Gebrauch gekauft habe. Die Streifenwagenbesatzung stellte die Betäubungsmittel sicher und erteilte dem Mann einen Platzverweis. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

