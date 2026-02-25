PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Einbruch in Wohnung +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Einbruch in ein Auto scheitert +++ Beim Geldwechseln bestohlen +++

Bad Homburg v.d. Höhe

- 1. Einbruch in Wohnung,

Königstein, Bischoff-Kaller-Straße,

Dienstag, den 24.02.2026, 11:00 Uhr bis 20:50 Uhr

(wö) In Königstein kam es am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 20:50 Uhr zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Bischoff-Kaller-Straße. Unbekannte Täter hebelten eine Balkontür im 1. OG auf und drangen in die Wohnung ein. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden die Diebe fündig und entwendeten Schmuck. Hinweise werden von der Polizeistation in Königstein unter der Telefonnummer 06174-92660 entgegengenommen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Königstein, Reichenbachweg,

Dienstag, den 24.02.2026, 18:30 Uhr bis 22:44 Uhr

(wö) Am Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 22:44 Uhr Zutritt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Reichenbachweg in Königstein. Der oder die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster am Balkon in das Haus. Bei der Durchsuchung der Zimmer durch die Einbrecher wurde Schmuck aufgefunden und entwendet. Hinweise werden von der Polizeistation in Königstein unter der Telefonnummer 06174-92660 entgegengenommen.

3. Einbruch in ein Auto scheitert,

Friedrichsdorf-Seulberg, Lilienweg,

Montag, den 23.02.2026, 22:30 Uhr bis Dienstag, den 24.02.2026, 13:40 Uhr

(wö) Zwischen Montagabend und Dienstagmittag kam es in Friedrichsdorf im Lilienweg zu einem erfolglosen Einbruchsversuch in ein Auto. Unbekannte Täter machten sich an dem Türschloss eines VW Polo's zu schaffen. Das Schloss wurde zerstört, ins Innere des Fahrzeuges gelangten der oder die Täter jedoch nicht. Sie mussten ohne Beute den Tatort verlassen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegen.

4. Beim Geldwechseln bestohlen worden,

Oberursel, Untere Hainstraße,

Dienstag, den 24.02.2026, 12:30 Uhr

(wö) Am Dienstag um 12:30 Uhr wurde ein gutgläubiger Rentner in Oberursel, in der Unteren Hainstraße, bestohlen. Ein fremder Mann sprach den Rentner an und bat um das Wechseln einer 2Euro Münze. Während der Suche nach Kleingeld in seinem Portemonnaie konnte der Täter unbemerkt mehrere Geldscheine aus diesem herausnehmen. Der Verlust wurde erst später bemerkt. Hinweise zu dem Täter liegen nicht vor. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 entgegen.

