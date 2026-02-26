PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Falsche Bankmitarbeiter erbeuten hohen Geldbetrag +++ Mehrere Einbrüche +++ Diebstahl von Baustelle +++ Einbrüche in Fahrzeuge +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Gold und hohen Geldbetrag,

Oberursel, Altkönigstraße,

Mittwoch, den 25.02.2026, 16:02 Uhr

(wö) Falsche Bankmitarbeiter haben am Mittwoch in Oberursel Beute gemacht. Die Täter meldeten sich zunächst telefonisch bei der Geschädigten und gaben sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Durch geschickte Gesprächsführung willigte die ältere Dame ein, ihre Bankkarte und die dazugehörige PIN an einen Mitarbeiter zu übergeben. Kurz nach der Übergabe in der Altkönigstraße erschien der angebliche Mitarbeiter der Bank ein zweites Mal und ließ sich das in der Wohnung aufbewahrte Bargeld zusätzlich noch aushändigen. Über die Bankkarte wurde eine Abbuchung im vierstelligen Bereich durchgeführt. Der vermeintliche Bankmitarbeiter soll ca 30 Jahre alt, schlank und 1.80 m groß gewesen sein. Er hatte dunkle Haare, einen Bart um die Mundpartie und war dunkel gekleidet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Seien Sie immer kritisch und hinterfragen Sie solche Sachverhalte. Händigen Sie weder Bankkarten noch deren PIN an Unbekannte aus. Die Polizei, andere Behörden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals nach Wertgegenständen, Bargeld, Bankkarten oder sensible Bankdaten wie PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Beenden Sie solche Gespräche sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Ihnen am Mittwochnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, melden sie sich bitte unter der Rufnummer 06171-62400 bei der Polizeistation Oberursel.

2. Teure Überweisung an falsche Bankmitarbeiter,

Steinbach,

Mittwoch, den 25.02.2026, 15:00 Uhr - 16:00 Uhr

(wö) Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines Rentners aus Steinbach. Die Betrüger meldeten sich telefonisch bei dem Mann und gaben an, dass sie Mitarbeiter seiner Bank seien. Im Verlauf des Telefonates konnten die Täter den älteren Herrn überzeugen, online eine Überweisung im mittleren fünfstelligen Bereich auszuführen. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach der PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden.

3. Zwei Einbrüche in Bad Homburg,

Bad Homburg, Höhestraße,

Dienstag, den 24.02.2026, 17:00 Uhr bis Mittwoch, den 25.02.2026, 13:30 Uhr

(wö) Von Dienstagabend bis Mittwochmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Höhestraße in Bad Homburg zu zwei Einbrüchen in Wohnungen. Den unbekannten Tätern gelang es, in den Hausflur des Hauses zu gelangen. Zwei Wohnungstüren wurden mit Gewalt aufgebrochen, um sich Zutritt zu verschaffen. Zum erlangten Diebesgut gibt es noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegen.

4. Einbruchsversuch in Oberursel,

Oberursel, Korfstraße,

Dienstag, den 24.02.2026, 10:00 Uhr bis Mittwoch, den 25.02.2026, 10:00 Uhr

(wö) In Oberursel kam es zwischen Dienstagvormittag und Mittwochvormittag zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus in der Korfstraße. Der oder die unbekannten Täter begaben sich hinter das Haus und kletterten dort auf Balkon im Hochparterre. Die Balkontür wurde, bei dem Versuch über diese einzubrechen, erheblich beschädigt, hielt aber stand. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 entgegen.

5. Trotz mehrerer Versuche scheitert Einbruch in Einfamilienhaus,

Wehrheim, Obernhainer Weg,

bis Mittwoch, den 25.02.2026, 12:54 Uhr

(wö) Auf verschiedene Wege versuchten unbekannte Täter in Wehrheim, im Obernhainer Weg, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Am Mittwochmittag wurden durch den Hauseigentümer im Bereich der Terrassentür und der Kellertür Beschädigungen festgestellt, welche auf einen Einbruchsversuch hindeuten. Den Tätern gelang es aber offensichtlich auch nach mehreren Versuchen nicht, in das Haus zu gelangen. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau bestimmen. Verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081-20790 entgegen.

6. Diebstahl von Baustelle,

Oberursel-Bommersheim, Karl-Hermann-Flach-Straße,

Freitag, den 20.02.2026, 16:30 Uhr bis Mittwoch, den 25.02.2026, 14:00 Uhr

(wö) Im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch betraten unbekannte Täter die Turnhalle der Schule in Bommersheim. Aus der Halle wurden Teile für den Gerüstbau entwendet. Aufgrund von Umbauarbeiten werden in der Turnhalle momentan Baumaterialien gelagert. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 entgegen.

7. In Fahrzeug eingebrochen,

Bad Homburg, Mühlweg,

Mittwoch, den 25.02.2026, 09:10 Uhr bis 11:45 Uhr

(wö) In Bad Homburg wurde am Mittwochvormittag, in der Zeit von 09:10 Uhr und 11:45 Uhr, im Mühlweg in ein Auto eingebrochen. Ziel der unbekannten Täter war eine auf der Rückbank liegende Tasche in dem Fahrzeug. Um an diese zu kommen wurde die hintere Scheibe des VW Polo eingeschlagen. Da sich offensichtlich keine Wertgegenstände in der Tasche befanden, wurde diese im Auto zurückgelassen und die Diebe flüchteten ohne Beute. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06171-1200 entgegengenommen.

8. Fahrzeug gewaltsam geöffnet,

Königstein, Wolfsweg,

Mittwoch, den 25.02.2026, 03:17 Uhr,

Am Mittwoch, um 03:17 Uhr, wurde der Besitzer eines hochwertigen Mercedes-Benz in Königstein über sein Handy über einen Einbruchsversuch an seinem Fahrzeug informiert. Das Auto stand geparkt im Wolfsweg, als sich unbekannte Täter gewaltsam am Türschloss zu schaffen machten. Nachdem sie das Fahrzeug geöffnet hatten, wurde dieses durchwühlt und die Motorhaube geöffnet. Gestohlen wurde nach aktuellem Stand nichts. Ob das gesamte Fahrzeug das Ziel war, ist nicht bekannt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei eingeleitet. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-92660 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell