LPD-EF: Thüringer Polizei präsentiert sich auf der Thüringen Ausstellung in Erfurt

Einmal Streife fahren, einen SEK-Einsatz miterleben oder sich aus einem Hubschrauber abseilen - und das alles an einem Tag, an einem Stand! Mit Virtual-Reality-Brillen und speziell produzierten 360°-Filmen bringt die Thüringer Polizei ihre Arbeit eindrucksvoll und unmittelbar vom 28. Februar 2026 bis 08. März 2026 auf die Messe. Realistisch, interaktiv und völlig ungefährlich!

Darüber hinaus bietet der Stand umfassende Einblicke in die vielfältigen Aufgabenfelder der Thüringer Polizei: Besucherinnen und Besucher können sich über Karrieremöglichkeiten informieren, wertvolle Tipps zum Schutz vor Einbruch oder Betrugsmaschen erhalten und ihre Fragen zu kriminalpolizeilichen Themen direkt mit Fachleuten besprechen.

Auch zum Mitmachen gibt es einiges zu entdecken: Nehmen Sie Platz auf einem Polizei-Motorrad, erleben Sie jeden Samstag Diensthunde in Aktion und kommen Sie mit unseren IT-Spezialisten vom LKA ins Gespräch. Diese bringen originale Digitalfunkgeräte mit, die vor Ort ausprobiert werden können. Erfahren Sie mehr über moderne Polizeitechnik sowie den Einsatz von Drohnen bei der Thüringer Polizei.

Das Polizeiorchester Thüringen wird an mehreren Tagen auf der Hauptbühne mit seiner Jazzformation, dem Blechquartett sowie seinem Holzquintett auftreten und die Besucherinnen und Besucher mit ihren musikalischen Highlights begeistern.

Auf der Thüringen Ausstellung erleben Sie die Thüringer Polizei mit all ihren Facetten - nah, lebendig und praxisnah.

Besuchen Sie uns in Halle 1, am Stand B05!

