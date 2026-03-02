PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg


Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Tödlicher Unfall

Au am Rhein (ots)

Für einen 70 Jahre alten Mann hat am Samstagnachmittag ein tragischer Unfall in der Rheinstraße einen tödlichen Ausgang genommen. Der 70-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 14 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Rhein unterwegs und wollte die dortige "Panzerbrücke" überqueren. Mutmaßlich infolge eines Fahrfehlers sei der Mann gestürzt und in einen Seitenarm des Rheins gefallen. Die dort bestehende Strömung dürfte den Gestürzten unter Wasser gezogen haben, sodass der Senior mutmaßlich ertrunken ist. Reanimationsversuche von Passanten und Ersthelfern, nachdem der Verunglückte ans Ufer gezogen werden konnte, blieben erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden vor.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell



Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
  • 02.03.2026 – 14:29

    POL-OG: Offenburg - Zeugen nach mutmaßlichen Raubdelikt gesucht

    Offenburg (ots) - Ein älterer Mann ist laut seinen Schilderungen am Sonntagmittag von zwei bislang unbekannten Personen in der Weingartenstraße überfallen worden. Eine Frau und ein Mann hätten ihm hierbei eine wertvolle Armbanduhr abgenommen und geraubt. Der Überfallene sei gegen 12:45 Uhr von einem Mann aus einem grauen Mercedes (älteres Modell) mit heruntergelassener Fahrzeugscheibe angesprochen worden. Der Fremde ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:48

    POL-OG: Rastatt - Rauchentwicklung -Nachtragsmeldung-

    Rastatt (ots) - Nach dem Brandausbruch am Montagvormittag im Untergeschoss eines Zweifamilienhauses im Fliederweg gehen die Ermittler des Polizeireviers Rastatt nach wie vor von einem technischen Defekt, mutmaßlich an einem Kühlschrank aus. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Ablöschen des Brandes das Gebäude durchgelüftet haben, ist das Haus aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner haben sich selbständig um ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:29

    POL-OG: Iffezheim - Alkoholfahrt

    Iffezheim (ots) - Ein 47-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag die Hauptstraße in Iffezheim in alkoholisiertem Zustand. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen, die aus der Verankerung gerissen wurden. Nach derzeitigem Stand liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 10.000 Euro. Der Führerschein wurde durch die Beamten des Polizeirevier Rastatt beschlagnahmt. Der Fahrer muss sich neben der Schadensregulierung einer ...

    mehr
