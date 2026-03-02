Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Tödlicher Unfall

Au am Rhein (ots)

Für einen 70 Jahre alten Mann hat am Samstagnachmittag ein tragischer Unfall in der Rheinstraße einen tödlichen Ausgang genommen. Der 70-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 14 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Rhein unterwegs und wollte die dortige "Panzerbrücke" überqueren. Mutmaßlich infolge eines Fahrfehlers sei der Mann gestürzt und in einen Seitenarm des Rheins gefallen. Die dort bestehende Strömung dürfte den Gestürzten unter Wasser gezogen haben, sodass der Senior mutmaßlich ertrunken ist. Reanimationsversuche von Passanten und Ersthelfern, nachdem der Verunglückte ans Ufer gezogen werden konnte, blieben erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden vor.

/wo

