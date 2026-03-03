Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Heizung in Brand geraten

Offenburg (ots)

Eine Rauchentwicklung im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Malergasse sorgt aktuelle am Dienstagmorgen für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gesorgt. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist kurz nach 8 Uhr aus noch unbekannter Ursache eine im Keller befindliche Heizung in Brand geraten. Der Eigentümer hat sogleich die Heizung ausgeschaltet. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell zur Stelle und konnten den Brand löschen. Derzeit wird der verrauchte Keller gelüftet. Verletzt wurde nach derzeitigen Feststellungen niemand.

/wo

