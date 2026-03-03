Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ingewahrsamnahme

Lahr (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18 Uhr vor einem Discounter in der Schwarzwaldstraße zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung konnte ein amtsbekannter Mann festgestellt werden. Bei der Klärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass es zwischen ihm und zwei weiteren unbekannten Personen zu Streitigkeiten gekommen war. Dem 31-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem wollte er zunächst nicht nachkommen und zeigte sich verbal aggressiv und unkooperativ. Ihm wurde daraufhin der Gewahrsam angedroht und der Platzverweis durchgesetzt. Nach etwa 20 Minuten wurden die Beamten erneut zur Örtlichkeit gerufen, da der Störenfried vor dem Lebensmittelgeschäft urinierte und Passanten anpöbelte. Der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Mann wurde zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen.

/ph

