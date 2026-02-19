Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Rauchentwicklung in einem Keller

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B1

Meldebild: Gelöschtes Feuer

Datum: 18.02.2026

Uhrzeit: 22:45 Uhr

Einsatzort: Lindenallee, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldeten eine unklare Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes. Nach umfangreicher Erkundung mit der Wärmebildkamera konnte keinerlei Feststellung gemacht werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell