FW Alpen: Rauchentwicklung in einem Keller
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B1
Meldebild: Gelöschtes Feuer
Datum: 18.02.2026
Uhrzeit: 22:45 Uhr
Einsatzort: Lindenallee, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldeten eine unklare Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes. Nach umfangreicher Erkundung mit der Wärmebildkamera konnte keinerlei Feststellung gemacht werden.
