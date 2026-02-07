PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Alpen: Brennender Pkw auf der A57

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: PKW-/Motorradbrand

Datum: 06.02.2026

Uhrzeit: 21:50 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Niederlande

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Ein Fahrer bemerkte auf der Autobahn in Fahrtrichtung Niederlande, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmte. Er steuerte daraufhin einen Rastplatz an, auf dem das Fahrzeug schließlich in Brand geriet. Als die Einsatzkräfte den Rastplatz erreichten, brannte der Pkw bereits in voller Ausdehnung. Nach der Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr wurde die Brandbekämpfung von einem Trupp mit einem S-Rohr durchgeführt. Nach circa 60 Minuten konnten die Kameraden aus Alpen und Veen die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben und zu ihren Standorten zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

