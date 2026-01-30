Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brennender Müllcontainer

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B1

Meldebild: Müll-/Containerbrand

Datum: 30.01.2026

Uhrzeit: 17:43 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vor Ort brannte ein Müllcontainer. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz ging mittels S-Rohr zur Brandbekämpfung vor.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell