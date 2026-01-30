FW Alpen: Brennender Müllcontainer
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B1
Meldebild: Müll-/Containerbrand
Datum: 30.01.2026
Uhrzeit: 17:43 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Vor Ort brannte ein Müllcontainer. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz ging mittels S-Rohr zur Brandbekämpfung vor.
