FW Alpen: Freiwillige Feuerwehr Alpen gefordert an den Karnvalstagen

Alpen (ots)

Am Karnevalswochenende waren die freiwilligen Helfer der Feuerwehr Alpen im Einsatz. Rund um die Karnevalsveranstaltungen in Veen, der großen Büttensitzung am Samstag sowie der großen Karnevalsparty am Sonntag, wurde die zur Durchführung der Veranstaltungen notwendige Sicherheitswache gestellt. Aus Sicht der Feuerwehr verliefen die Feierlichkeiten ohne besondere Vorkommnisse.

Am Sonntag Nachmittag wurde auf dem Brother Weg in Menzelen-Ost ein brennender Baum gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Kopfweide in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz unternahm die ersten Löschmaßnahmen mittels S-Rohr. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Baum dann mittels Motorsäge gefällt und anschließend mit Löschschaum abgelöscht. Im Einsatz waren die Einheiten aus Menzelen und Alpen.

Bereits am Donnerstagabend waren die Einheiten Menzelen und Alpen beim Zusammenstoß eines Zuges und eines Pkw am Bahnübergang Jägerruh im Einsatz. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw in ein nahegelegenes Feld geschleudert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräften musste der verunfallte Fahrer unverzüglich aus seiner Zwangslage befreit werden. Gemeinsam mit Rettungsdienst und Notarzt wurde die Person versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Im Zug, der sich auf dem Weg in Richtung Duisburg befand, waren insgesamt 17 Fahrgäste, der Triebfahrzeugführer sowie eine Zugbegleiterin. Bis zur Evakuierung wurden sie von Einsatzkräften betreut. Bei der Evakuierung in einen von der Rhein-Ruhr-Bahn bereitgestellten Bus unterstützen die Einsatzkräfte ebenfalls und leuchteten den Weg zur Straße aus.

Der Einsatz stellte eine besondere Situation für die freiwilligen Helfer dar. Aus diesem Grund fand nach Einsatzende eine gemeinsame Besprechung mit dem sogenannten PSU Team (Psychosoziale Unterstützung) des Kreises Wesel im Alpener Gerätehaus statt. Die Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Kreis Wesel und kann durch den Einsatzleiter über die Kreisleitstelle bei besonderen Lagen hinzugezogen werden.

Die Kreispolizeibehörde Wesel hat die folgende Pressemitteilung zu den Ereignissen veröffentlicht:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6215941

