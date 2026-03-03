PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Bühl (ots)

Ein Vorfahrtsverstoß führte am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B3, bei dem sich eine 62 Jahre alte Frau leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Toyota-Fahrerin gegen 17 Uhr auf der B3 von Sinzheim in Richtung Bühl unterwegs. Als sie sich auf Höhe der Einmündung Weitenung/Industriegebiet Steinbach befand, soll ihr eine 72-jährige Ford-Lenkerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen haben. Daraufhin kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die beiden Pkw wurden durch die Feuerwehr in eine anliegende Parkbucht geschoben und mussten anschließend abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
