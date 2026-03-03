Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Verkehrsunfall durch Müll auf der Fahrbahn

Schutterwald (ots)

Auf der A5 in Richtung Karlsruhe, in der Nähe der Ausfahrt Offenburg, kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Mercedesfahrerin soll gegen 16.25 Uhr auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen sein, als ein großes Plastikteil aufgewirbelt und auf ihre Windschutzscheibe geflogen sei. Vermutlich aufgrund des Schrecks lenkte die Fahranfängerin den Mercedes nach links und kollidierte mit der Betonmittelschutzwand. Daraufhin soll sie nach rechts auf die mittlere Fahrspur geraten und dort noch mit einem Sattelauflieger zusammengestoßen sein. Sie kam schließlich in der rechten Außenschutzplanke zum Stillstand. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

