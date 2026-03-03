PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Tageseinnahmen erbeutet, gibt es Zeugen?

Muggensturm (ots)

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle ist am heutigen Dienstagmorgen in der Karlsruher Straße von zwei bislang unbekannten Personen überfallen worden. Laut ihren Schilderungen ist die Frau gegen 8:15 Uhr zur Einzahlung von Tageseinnahmen auf dem Weg zu einem Bankinstitut von einem dunkel bekleideten und teils maskierten Mann angesprochen worden. Der Mann habe hierbei die Tankstellenmitarbeiterin in den Arm genommen und aufgefordert ruhig zu bleiben und mitzulaufen. Mit umgelegtem Arm sei man bis zur Beethovenstraße gelaufen, wo eine schwarze BMW-Limousine mit älterem Baujahr und Karlsruher Zulassung wartete. Darin sei ein weiterer vermummter Mann auf der Rücksitzbank gesessen. Während die Frau zu dem Mann auf die Rücksitzbank habe sitzen müssen, sei der Teilmaskierte ans Steuer gesessen und durch ganz Muggensturm gefahren. Während der Fahrt sei die Überfallende aufgefordert worden, die mitgeführten Tageseinnahmen zu übergeben. Die Frau sei später am Dorfende im Bereich eines Kreisverkehrs der Europastraße wieder freigelassen worden- sie trug keine äußerlich sichtbaren Verletzungen davon. Der Vorfall löste eine Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen aus. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt führen die Ermittlungen wegen Verdachts einer räuberischen Erpressung und bitten mögliche Beobachter des Geschehens, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
