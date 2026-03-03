Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorläufige Festnahme

Offenburg (ots)

Aufgefallen war einer Polizeistreife vom Revier in Offenburg am heutigen Dienstagmittag ein ihnen aufgrund vergangener Einsätze bekannter Audi-Fahrer, der ihnen auf der Platanenallee entgegenkam. Der Polizeiwagen wendete kurzerhand, schaltete das Blaulicht ein und folgte dem Fahrzeug. Als der polizeibekannte Fahrer den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er den Wagen, fuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hochschule, verließ den Kreisverkehr und fuhr in Richtung Schutterwald zurück. Dabei beschleunigte der Audi-Fahrer sein Fahrzeug, bog zunächst vom Südring auf die K5328 in Richtung Schutterwald, um kurz vor der Autobahnbrücke in das dortige Industriegebiet 'Drei Linden' einzubiegen. Dem Fahrer in erheblichem Sicherheitsabstand auf Sicht folgend, beschleunigte der Fahrer auf dem Feldweg nach ersten Schätzungen zufolge auf über 180km/h. In einer Kurve verlor er alleinbeteiligt aufgrund der stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kam in einer eingezäunten Pferdekoppel zum Stehen und rannte weg. Die Polizeistreife konnte den 38-jährigen unverletzten Fahrer nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß vorläufig festnehmen. Inzwischen meldete sich bereits eine Autofahrerin bei der Polizei, die zuvor auf dem Südring von dem Audi-Fahrer in gefährlicher Weise überholt und gefährdet worden sein soll. Nachdem die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet haben, sind sie auf der Suche nach weiteren Zeugen oder Geschädigten: Wer wurde zwischen 13:25 Uhr und 13:30 Uhr durch die Fahrweise des schwarzen Audi S6 Avant im Bereich Südring/Schutterwälder Straße gefährdet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-4200 entgegengenommen.

/ks/rs

