FW-SG: Feuer rettet Bewohner aus brennender Wohnung

Solingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Zimmerbrand an der Lilienstraße in Solingen Wald alarmiert. Um 07:12 Uhr hieß für die 34 anrückenden Eisatzkräfte "Treppenhaus verraucht und eine Person in der Brandwohnung". Aufgrund der Einsatzindikation "Menschenleben in Gefahr", wurde die Löscheinheit 7 (Wald) der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im zweiten Obergeschoss. Die Bewohnerin der Brandwohnung konnte zügig gerettet werden und wurde in ein Krankenhaus transportiert. In der Nachbarwohnung und im Dachgeschoss wurden zwei Erwachsene und drei Kinder durch die Angriffstrupps der Feuerwehr betreut, während das brennende Zimmer gelöscht wurde. Die Wohnung wurde stromlos geschaltet, weil das Feuer die Elektrik teilweise zerstört hat. Dadurch ist die Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar. Während des Einsatzes musste die Rembrandtstraße gesperrt werden, wodurch es zu Behinderungen für den Berufsverkehr kam.

