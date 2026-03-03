Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Erfolgreiche Ermittlungen nach Raubdelikt

Baden-Baden (ots)

Nach einer offenbar versuchten schweren räuberischen Erpressung am 18. Februar, gelang es Ermittlern des Kriminalkommissariats Rastatt zusammen mit Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Am Tattag beabsichtigte gegen 19:25 Uhr ein Angestellter die Tageseinnahmen aus einem Betrieb in einer Bank in der Ooser Bahnhofstraße einzahlen, als der zunächst Unbekannte sein Opfer dort abpasste und zur Herausgabe des Geldes nötigte. Ein Begleiter des Opfers konnte dies von der Straße aus beobachten und in die Situation eingreifen, worauf hin der Tatverdächtige seine Maskierung verlor und ohne Geld die Flucht ergriff. Nach ersten Hinweisen auf die Person, untermauert durch Videoaufnahmen des Geldinstitutes, gelang die Identifizierung eines 18-Jährigen. Dieser konnte durch Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Oos, über den Sachverhalt in Kenntnis, im Laufe anderer Maßnahmen wiedererkannt werden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt führen nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schweren räuberischen Erpressung gegen den Heranwachsenden.

/rs

