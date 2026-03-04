POL-LB: Böblingen: 60.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Zwei verletzte Personen, drei beteiligte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (03.03.2026), gegen 18:00 Uhr in der Panzerstraße in Böblingen ereignete.

Ein 20 Jahre alter Mercedes-E-Klasse-Lenker bog von der Bunsenstraße kommend nach rechts in die Panzerstraße ab. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Anschließend kollidierte er mutmaßlich aufgrund einer Gegenlenkbewegung mit einem in der Panzerstraße entgegenkommenden VW sowie einem Mercedes.

Die 17 Jahre alte Fahrerin des VW und ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 48 Jahre alte Mercedes-Lenkerin blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt, ebenso wie der 20-Jährige Mercedes-E-Klasse-Fahrer.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

