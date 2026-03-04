Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Maurener Weg in Böblingen erlitt ein neun Jahre alter Junge am Dienstag (03.03.2026), gegen 15:50 Uhr leichte Verletzungen.

Eine 46 Jahre alte VW-Lenkerin stand zunächst an einer Rot zeigenden Ampel vor der Kreuzung zur Pontoiser Straße, aus Richtung Berliner Straße kommend. Als sie bei Grün wieder losfuhr, rannte der Neunjährige nach der Kreuzung zur Pontoiser Straße/Goerdeler Straße von links über die Fahrbahn und prallte gegen den VW. Der Rettungsdienst versorgte den Jungen vor Ort. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell