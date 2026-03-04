PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Maurener Weg in Böblingen erlitt ein neun Jahre alter Junge am Dienstag (03.03.2026), gegen 15:50 Uhr leichte Verletzungen.

Eine 46 Jahre alte VW-Lenkerin stand zunächst an einer Rot zeigenden Ampel vor der Kreuzung zur Pontoiser Straße, aus Richtung Berliner Straße kommend. Als sie bei Grün wieder losfuhr, rannte der Neunjährige nach der Kreuzung zur Pontoiser Straße/Goerdeler Straße von links über die Fahrbahn und prallte gegen den VW. Der Rettungsdienst versorgte den Jungen vor Ort. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
  • 04.03.2026 – 11:18

    POL-LB: Holzgerlingen: nach Unfall auf der B 464 sucht Polizei Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Insgesamt vier leicht verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (03.03.2026) gegen 21.25 Uhr auf der Bundesstraße 464 auf Höhe Holzgerlingen ereignete. Eine 35 Jahre alte VW-Lenkerin, die zwei zwölfjährige Kinder an Bord hatte, wollte aus Richtung Böblingen kommend nach links in die Tübinger Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:14

    POL-LB: Ludwigsburg: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde eine 66 Jahre alte Fußgängerin am Dienstag (03.03.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 16.00 Uhr in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 85 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr die Eglosheimer Straße aus Richtung Schwieberdinger Straße kommend entlang, während die 66-Jährige die Fahrbahn in Richtung ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:53

    POL-LB: Ludwigsburg: Motorroller gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter stahlen zwischen Montag (02.03.2026), 18.30 Uhr und Dienstag (03.03.2026), 10.45 Uhr ein Kraftrad des Herstellers Piaggio, das auf einem privaten Parkplatz in der Hurtäckerstraße im Ludwigsburger Osten abgestellt war. Der orangefarbene Motorroller hat einen Wert von etwa 3.400 Euro. Am Tag zuvor sollen drei Männer bei der Besitzerin des Zweirads geklingelt und sich auffällig ...

    mehr
