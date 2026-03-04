PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: nach Unfall auf der B 464 sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt vier leicht verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (03.03.2026) gegen 21.25 Uhr auf der Bundesstraße 464 auf Höhe Holzgerlingen ereignete. Eine 35 Jahre alte VW-Lenkerin, die zwei zwölfjährige Kinder an Bord hatte, wollte aus Richtung Böblingen kommend nach links in die Tübinger Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 27 Jahre alte Mini-Lenkerin, bei der eine weitere 27 Jahre alte Frau sowie ein 49-jähriger Mann im PKW saßen, die B 464 in die Gegenrichtung. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die VW-Lenkerin sowie die beiden Frauen und der Mann im Mini erlitten leichte Verletzungen. Die drei Personen im Mini wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden steht derzeit noch nicht fest. Da beide Lenkerinnen angaben, dass die jeweils für sie geltende Ampel Grünlicht gezeigt habe, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

