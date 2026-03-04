Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde eine 66 Jahre alte Fußgängerin am Dienstag (03.03.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 16.00 Uhr in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Ein 85 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr die Eglosheimer Straße aus Richtung Schwieberdinger Straße kommend entlang, während die 66-Jährige die Fahrbahn in Richtung Robert-Bosch-Straße überquerte. Dabei nutzte die Frau eine baulich angelegte Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte. Mutmaßlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, trat die 66-Jährige von der Verkehrsinsel auf die Fahrbahn und wurde von dem von rechts kommenden Mercedes erfasst.

Da der Verdacht bestand, dass der 85-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von rund 0,1 Promille ergeben. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft ein Verkehrsunfallgutachten an.

An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

