POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: 3. Meldung zu Brand in Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Nachdem gegen 14:20 Uhr ein LKW-Anhänger im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart in Brand geraten war, konnte das Feuer zwischenzeitlich gelöscht werden. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauern noch auf unbestimmte Zeit an.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wird momentan über die Anschlussstelle Feuerbach nach und nach abgeleitet. Weitere Verkehrsmaßnahmen zur Ableitung der im Stau befindlichen Fahrzeuge werden aktuell vorbereitet.

Um 17.00 Uhr findet eine Pressekonferenz statt, bei der auch Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vor Ort sein werden: - Dienstag, 3. März, 17 Uhr - Rathaus am Belforter Platz 1, Leonberg - Großer Sitzungssaal, Erdgeschoss

