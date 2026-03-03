PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: 2. Meldung zu Brand in Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist gegen 14.20 Uhr am Dienstag (03.03.2026) aus noch ungeklärter Ursache ein LKW-Anhänger im Engelbergtunnel in Brand geraten. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen und die Flammen derzeit unter Kontrolle. Die Tunnelröhren werden momentan von der Feuerwehr gelüftet.

Der Anhänger ist mutmaßlich mit Elektrogeräten beladen.

Den bisherigen Informationen zufolge erlitten zwei Personen leichte Verletzungen und es befinden sich keine Personen mehr im Tunnel.

Die Sperrungen werden bis auf weiteres aufrechterhalten werden müssen. Deshalb wird nach Möglichkeit um eine weiträumige Umfahrung gebeten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6228105

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

