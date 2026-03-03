Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz: 29-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Haft (Nachtrag zur Meldung vom 27.02.2026)

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (27.02.2026) waren gegen 12:30 Uhr zwei Männer im Alter von 24 und 29 Jahren in Vaihingen an der Enz in Streit geraten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6225759).

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zufolge sollen sich die beiden Männer in der Neuen Gasse zunächst verbal gestritten haben, ehe die Auseinandersetzung handgreiflich geworden sein soll. Dabei sollen der 24- und der 29-Jährige sich gegenseitig geschubst und geschlagen haben. Dann soll der Ältere ein Messer gezogen und den 24-Jährigen damit im Bereich des Oberkörpers mit einem Messerstich lebensbedrohlich verletzt haben.

Anschließend soll der 29-Jährige zunächst geflüchtet, kurz darauf aber zum Tatort zurückgekehrt sein, wo Einsatzkräfte der Polizei den Mann vorläufig festnehmen konnten. Der Tatverdächtige erlitt im Zuge der Auseinandersetzung mit dem 24-Jährigen leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der 24-Jährige befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der 29 Jahre alte gambische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Samstag (28.02.2026) einer Haftrichterin am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie den Hintergründen der Tat dauern an. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Streit zwischen den beiden Männern bereits in der Grabenstraße begonnen haben und sich dann durch die Innenstadt in die Neue Gasse verlagert haben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

