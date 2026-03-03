Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: aufgrund eingeschränkter Sicht Radfahrerin angefahren

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da seine Sicht eingeschränkt war, war ein 23 Jahre alter Audi-Lenker war am Montagmorgen (02.03.2026) gegen 07.20 Uhr im Bereich der Stuttgarter Straße und der Einmündung Erich-Schmid-Straße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 23-Jährige im Begriff war, nach links auf die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Innenstadt einzufahren. Da seine Scheiben jedoch nicht ausreichend enteist und zusätzlich wohl beschlagen waren, war seine Sicht eingeschränkt und er übersah eine 61 Radfahrerin, die auf einem Schutzstreifen unterwegs war. Die beiden Beteiligten stießen zusammen und die Radfahrerin stürzte in der Folge. Sie erlitt Verletzungen und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

