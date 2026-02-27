Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bemerode: Autofahrer nach Beinahe-Unfall mit Linienbus gesucht

Hannover (ots)

Am Donnerstagmittag, 26.02.2026, sind in einem Linienbus der Linie 124 mit Fahrtziel Stadtfriedhof Misburg infolge einer Gefahrenbremsung drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte zuvor die Vorfahrt des Busses missachtet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Autofahrer machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 14:15 Uhr der Linienbus die Wülfeler Straße aus Richtung Garkenburgstraße kommend in Fahrtrichtung Bemerode. Zeitgleich verließ ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit einem schwarzen Pkw, vermutlich einem Kombi, den Messeschnellweg in Fahrtrichtung Norden und bog an der dortigen Kreuzung nach rechts auf die Wülfeler Straße in Richtung Bemerode ein.

Im Kreuzungsbereich missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des von links kommenden Linienbusses. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Eine Kollision mit dem Pkw konnte dadurch vermieden werden.

Unmittelbar nach dem Bremsmanöver meldete sich - trotz einer Lautsprecherdurchsage im Bus - zunächst kein Fahrgast als verletzt. Der Fahrer des Linienbusses und der Pkw-Fahrer verständigten sich daraufhin einvernehmlich und setzten ihre Fahrt ohne Austausch der Personalien fort.

Erst an der nächsten Haltestelle "Lerchenfeldstraße" meldeten sich drei weibliche Fahrgäste im Alter von 23, 34 und 62 Jahren und gaben an, durch die Gefahrenbremsung verletzt worden zu sein. Zwei der verletzten Personen wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der Fahrer des schwarzen Pkw ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Hergang oder dem unbekannten Fahrzeugführer machen können, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell