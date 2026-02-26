Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stöcken: Radfahrer nach Schneeballwurf gestürzt - Polizei sucht Geschädigten und Zeugen

Hannover (ots)

Am Montagmittag, 16.02.2026, hat sich in der Stöckener Straße ein Vorfall ereignet, bei dem ein älterer Radfahrer nach einem Schneeballwurf zu Fall kam. Ein Anwohner beobachtete die Situation aus seiner Wohnung heraus und informierte die Polizei, die nun nach dem Geschädigten und weiteren Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken beobachtete ein Zeuge gegen 13:20 Uhr, wie ein Junge in der Nähe einer dortigen Bildungseinrichtung einen lebensälteren Fahrradfahrer mit einem Schneeball bewarf. Infolgedessen verlor der Senior die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Bisher ist unklar, ob der Radfahrer bei dem Sturz Verletzungen erlitten hat, da er den Ort vor dem Eintreffen der Beamten verließ.

Das zuständige Polizeikommissariat Hannover-Stöcken hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese ergaben, dass ein 13-jähriger Junge womöglich für den Sturz des Seniors verantwortlich ist. Da die Personalien des gestürzten Mannes bislang nicht bekannt sind, bittet die Polizei diesen sowie weitere Beobachter um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 entgegen. /nash, ms

