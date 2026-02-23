POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch
Bonn (ots)
Unbekannte sind am Sonntagnachmittag (22.02.2026) zwischen 17:20 Uhr und 20:40 Uhr in ein Reihenhaus im Sonnenhof in Bonn-Tannenbusch eingebrochen. Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher über ein rückwärtiges Gartentor auf das Grundstück und brachen eine Balkontüre des Reihenhauses auf. Im Haus wurden die dortigen Räume gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden nach bisherigen Feststellungen Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.
