Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Zwei Männer bei Einbruch in leerstehendes Gebäude gestellt

Meckenheim (ots)

Am späten Freitagabend (20.02.2026) stellten Einsatzkräfte der Bonner Polizei zwei Männer (44, 46), die in ein leerstehendes Gebäude an der Bahnhofstraße eingebrochen waren.

Zur Tatzeit um 23:58 Uhr hatte ein Passant die Polizei verständigt. Er hatte die beiden Männer, die nach seinen Angaben Arbeitskleidung trugen und ein Brecheisen mit sich führten, beim Einstieg in das Objekt beobachtet. Mehrere Streifenteams der Polizeiwachen Rheinbach-Meckenheim und Bonn-Duisdorf sowie der Diensthundführerstaffel eilten daraufhin zum Tatort und umstellten das Gebäude. Diensthündin "Grace" und das Streifenteam der Diensthundführerstaffel konnten die beiden mutmaßlichen Einbrecher schließlich in einem Kellerraum lokalisieren, wo sie widerstandslos fixiert werden konnten. Dabei wurden auch Einbruchwerkzeuge festgestellt.

Die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen wurden nach ersten Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe für sie vorlagen. Das Kriminalkommissariat 16 übernimmt die weiteren Ermittlungen gegen sie.

Erneut führte der schnelle Hinweis eines aufmerksamen Zeugen zur Feststellung von Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell