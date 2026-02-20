POL-BN: Bonn-Bechlinghoven: Brand in Einfamilienhaus - 88-jährige Bewohnerin schwer verletzt
Bonn (ots)
Am Freitagmorgen (20.02.2026), gegen 09:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bonn-Bechlinghoven alarmiert.
Die Feuerwehr brachte das Brandgeschehen unter Kontrolle.
Eine 88-jährige Bewohnerin des Hauses wurde bei dem Brand schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
