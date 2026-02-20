PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Bonn-Bechlinghoven: Brand in Einfamilienhaus - 88-jährige Bewohnerin schwer verletzt

Bonn (ots)

Am Freitagmorgen (20.02.2026), gegen 09:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bonn-Bechlinghoven alarmiert.

Die Feuerwehr brachte das Brandgeschehen unter Kontrolle.

Eine 88-jährige Bewohnerin des Hauses wurde bei dem Brand schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

