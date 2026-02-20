PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikt identifiziert

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei hatte auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann gefahndet. Er soll am 30.11.2025 in der Bonner Innenstadt sowohl einen 24-Jährigen, als auch einen 30-Jährigen verletzt haben (siehe Pressemeldung vom 17.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6218705).

Der Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Veröffentlichung seiner Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken ist damit hinfällig.

Original-Content von: Polizei Bonn

