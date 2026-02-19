Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Polizei ordnet Blutproben bei Verkehrskontrolle an

Bonn (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (18.02.2026) führten Polizistinnen und Polizisten der Polizeiwache Innenstadt eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol in Bonn-Dransdorf durch.

An der Kontrollstelle auf der Maximilian-Kolbe-Brücke wurden insgesamt 200 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 48 Autofahrenden wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, bei 25 weiteren wurden Atemalkoholtests durchgeführt.

Bei zwei Fahrzeugführern bestand der Verdacht ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. In beiden Fällen wurden Blutproben zur Beweissicherung angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein 29-jähriger, bei dem zuvor ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain angeschlagen hatte, konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Darüber hinaus wurden neun Verwarngelder und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen allgemeiner Verkehrsverstöße erhoben bzw. eingeleitet.

