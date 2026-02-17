Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: 76-Jähriger tot aufgefunden

Bad Honnef, Andernach (ots)

Der vermisste Mann, nach dem die Polizei seit dem 09.02.2026 gesucht hat, ist tot (siehe dazu unsere Meldung vom 10.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6214261).

Er wurde am Montagnachmittag (16.02.2026) tot in einer Böschung am Namedyer Werth zwischen Namedy und Andernach (Rheinland-Pfalz) aufgefunden. Bislang ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

