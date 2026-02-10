POL-BN: Bad Honnef: 76-jähriger Mann vermisst - Polizei sucht nach Dieter L. (Korrektur Link Fahndungsportal)
Bad Honnef (ots)
Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 76-jährigen Dieter L. aus Bad Honnef. Der Vermisste ist seit Montagvormittag (09.02.2026) von seiner Wohnanschrift abgängig. Dort wurde er zuletzt gegen 10:50 Uhr gesehen.
Die Suche nach dem 76-Jährigen mit Flächensuchhunden, Mantrailer-Hunden und einen Polizeihubschrauber verliefen bislang erfolglos.
Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Der Senior könnte sich im Bereich Mendig (Rheinland-Pfalz) aufhalten. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Dieter L. wird wie folgend beschrieben:
- Etwa 185 cm groß - schlanke Statur - graue Haare - zuletzt mit dunkelblauer Jeans, rot-weiß kariertem Hemd, gelbem Pullover, blauer Jacke und schwarzen Schuhen bekleidet
Ein Foto des Vermissten ist unter https://polizei.nrw/fahndung/194450 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.
Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.
