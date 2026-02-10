Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet nach gefährlicher Körperverletzung um Hinweise zu unbekanntem Mann

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Mann, der am 14.09.2025 im Verlauf eines Körperverletzungsdeliktes zwei Geschädigte auf dem Nachhauseweg von Pützchens Markt mit Tritten und Schlägen attackiert haben soll. Zur Tatzeit gegen 03:30 Uhr soll der Unbekannte gemeinsam mit einem weiteren, bereits ermittelten 19-jährigen Beschuldigten aus Sankt Augustin zunächst eine 20-jährige Geschädigte gegen die Hüfte getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach soll der Mann mehrfach auf einen zur Tatzeit 23-jährigen Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben. Einer Zeugin gelang es, den Unbekannten am Tatort im Bereich Siegburger Straße/Friedensstraße zu fotografieren.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/194422 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK14.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell