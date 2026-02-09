Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Polizeieinsatz nach Alarmauslösung - Mögliche Gefahrenlage nicht bestätigt

Bonn (ots)

Ein Fehlalarm im Gebäude der Agentur für Arbeit in Bonn-Duisdorf führte am Montagnachmittag (09.02.2026) zu einem Einsatz der Bonner Polizei. Nach Eingang der Meldung gegen 14:08 Uhr wurden sofort zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Gebäude an der Villemombler Straße entsandt, das in der Folge betreten und durchsucht wurde. Im Zuge dieser Maßnahmen und den zeitgleichen polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Gefahrensituation. Der Einsatz konnte gegen 15:25 Uhr beendet werden.

