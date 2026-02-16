Polizei Bonn

POL-BN: Rosenmontag: Zwischenbilanz (18:30 Uhr)

Bonn (ots)

Bei regnerischem Wetter verlief der diesjährige Bonner Rosenmontagszug aus Sicht der Bonner Polizei ohne größere Störungen und friedlich. Der Zug mit etwa 6.000 Teilnehmenden und 121 Festwagen startete um 12:11 Uhr an der Rabinstraße. Der Karnevalsumzug zog in der Folge über die 3,8 Kilometer lange Strecke durch die Bonner Innenstadt bis in die Altstadt. Gegen 18:30 Uhr hatten alle Mottowagen, Musikkapellen und Fußgruppen die Dorotheenstraße erreicht. Auf der Strecke feierten nach Angaben des Festausschusses über 200.000 Menschen den Höhepunkt des rheinischen Karnevals. Die Verkehrssperrungen wurden entsprechend des Zugverlaufs nach und nach aufgehoben.

Unter der Einsatzleitung von Polizeidirektorin Anja Gans waren über 220 Polizeibeamtinnen und -beamte entlang des gesamten Zugweges präsent und ansprechbar, unter ihnen auch Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter.

Bis 18:30 Uhr sprachen die Einsatzkräfte sechs polizeiliche Platzverweise aus.

"Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder sehr gut vorbereitet und haben durch unsere starke Präsenz und durch niedrigschwelliges Einschreiten dafür gesorgt, dass der Rosenmontagszug in Bonn friedlich und störungsfrei gelaufen ist. Bedanken möchte ich mich bei den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen und bei der Vorbereitungsgruppe. Ebenfalls Danke sagen möchte ich ausdrücklich in Richtung der Stadt Bonn, dem Rettungsdienst, dem Technischen Hilfswerk sowie der Zugleitung für die gute Zusammenarbeit," zog Polizeidirektorin Anja Gans eine erste positive Bilanz.

Zum weiteren Einsatzverlauf wird am morgigen Dienstag nachberichtet.

