Polizei Bonn

POL-BN: Weiberfastnacht in Bonn und der Region: Vorläufige Einsatzbilanz

Bonn (ots)

Am Donnerstag (12.02.2026) feierten viele Tausend Jecken in Bonn und der Region den Auftakt des diesjährigen Straßenkarnevals (siehe dazu unsere Meldung vom 12.02.2026, 17:02 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6215902).

Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 23:00 Uhr wurden im Rahmen des Großeinsatzes insgesamt sieben Ermittlungsverfahren wegen Straftaten mit Karnevalsbezug eingeleitet, darunter fünf Körperverletzungsdelikte, eine Beleidigung sowie eine Bedrohung. Gegen vier Personen wurden im Einsatzverlauf Platzverweise ausgesprochen.

Um 14:30 Uhr kam es am Möhneplatz in Beuel zu Streitigkeiten zwischen einem alkoholisierten 38-Jährigen sowie einer weiteren Person, die ein 23-Jähriger zu schlichten versuchte. Dabei trat der 38-Jährige ihm gegen sein Handgelenk und bedrohte ihn mit einer Flasche. Der Aggressor erhielt einen Platzverweis, außerdem wurden Ermittlungen gegen ihn aufgenommen.

Nach dem Karnevalszug in Bornheim-Kardorf wurde den Einsatzkräften ein 25-Jähriger zugesprochen, der angab, auf dem Nachhauseweg von fünf bis sechs Personen mit Schlägen attackiert worden zu sein. Die Unbekannten, darunter eine junge Frau mit Rentier-Ohren, schwarzer Jacke und goldener Tasche sowie mehrere Männer im "Wilde Kerle"-Kostüm, sollen den Geschädigten im Bereich Keimerstraße/Rebenstraße geschlagen und in einen Bach geschubst haben. Der 25-Jährige trug eine Platzwunde am Kopf davon und musste in einem Rettungswagen behandelt werden.

Um 17:35 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Bornheimer Friedrichstraße angetroffen, für den im Vorfeld ein Bereichsbetretungsverbot verfügt worden war. Ihn erwartet nun ein Zwangsgeld in Höhe von 250,- Euro.

Zwei Mädchen (14, 16), die von einem Fremden bei einer Veranstaltung in der City sog. "Klopfer" angenommen hatten, wurden gegen 18:30 Uhr wegen Kreislaufproblemen und Übelkeit mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurden aufgenommen, außerdem wurde die Entnahme von Blut und Urin in der Klinik begleitet.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen gegen 18:40 Uhr auf der Budapester Straße wurde ein 16-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt. Außerdem setzte eine zu der sechs bis acht Personen zählenden Gruppe der bislang unbekannten Tatverdächtigen gehörende junge Frau Pfefferspray gegen den Geschädigten und einen 17-jährigen Begleiter ein. Beide mussten vor Ort von Rettungssanitätern behandelt werden. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Antreffen der Tatverdächtigen, die in Richtung des Florentiusgrabens geflüchtet waren. Das Kriminalkommissariat 14 übernimmt die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell