Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Polizeieinsatz nach verdächtiger Beobachtung

Bonn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.02.2026), um 16:03 Uhr, erhielt die Bonner Polizei Kenntnis über eine verdächtige Person im Bereich der Nikolausstraße in Bonn-Kessenich. Ein Zeuge hatte gegen 15:40 Uhr beobachtet, dass sich auf dem Gelände des leerstehenden, ehemaligen St. Franziskus-Hospitals ein noch unbekannter Mann aufhielt. Es ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des Mannes.

Die Bonner Polizei begab sich umgehend mit starken Kräften zum Einsatzort, umstellte das Gelände und fahndete im Umfeld nach dem Unbekannten. Um Gefahrensituationen für unbeteiligte auszuschließen, wurde die Nikolausstraße kurzzeitig gesperrt. Die polizeilichen Maßnahmen, bei denen auch eine Drohne zum Einsatz kam, führten nicht zur Feststellung des Mannes. Gegen 17:50 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

