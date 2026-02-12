Polizei Bonn

POL-BN: Weiberfastnacht: Zwischenbilanz (Stand: 17:00 Uhr)

Bonn (ots)

Bei mäßiger Witterung feierten die Jecken in Bonn und der Region am heutigen Donnerstag (12.02.2026) den Auftakt des diesjährigen Straßenkarnevals.

Seit den Morgenstunden waren über zweihundertsiebzig Polizistinnen und Polizisten, darunter auch Einsatzkräfte der Bonner Bereitschaftspolizeihundertschaft, in Bonn-Beuel, der Bonner Innenstadt und dem Vorgebirge im Einsatz. Der traditionelle Sturm des Rathauses durch die amtierende Wäscherprinzessin Judith I. sowie die weiteren Feierlichkeiten in Beuel verliefen aus polizeilicher Sicht überwiegend störungsfrei. Rund um die Karnevalszüge in Bornheim-Roisdorf und -Kardorf hatten die Beamtinnen und Beamten ebenfalls wenig Grund zum Einschreiten.

In den ersten neun Stunden des Großeinsatzes wurde lediglich ein Platzverweis gegen einen 29-Jährigen, stark alkoholisierten Mann ausgesprochen, der gegen 14:20 Uhr wegen verbaler Streitigkeiten am Beueler Rheinufer aufgefallen war.

Eine vorläufige Einsatzbilanz wird am Freitagmorgen (13.02.2026) veröffentlicht.

