Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Autos mit Steinen beworfen - Polizei ermittelt und sucht Geschädigte

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Bonn-Poppelsdorf am Freitag, den 06.02.2026.

Gegen 17:10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen zunächst Unbekannten, der mit einem Stock hantierte und mit Steinen auf Fahrzeuge warf. Nach dem derzeitigen Sachstand soll der Mann auf der Poppelsdorfer Allee einen Stein gegen einen geparkten, weißen Pkw geworfen haben. Zudem soll er an der Einmündung Baumschulallee/Poppelsdorfer Allee Steine in Richtung fahrender Autos geworfen haben.

Eine herbeieilende Polizeistreife traf den 35-jährigen Tatverdächtigen an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Vor Ort konnten die Beamten die möglicherweise beschädigten Fahrzeuge, zu denen keine weitere Beschreibung vorlag, nicht mehr feststellen.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Ermittler bitten mögliche Geschädigte des Geschehens, sich unter der Rufnummer unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

