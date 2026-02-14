PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Werthoven: 17-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bonn/Wachtberg (ots)

Am frühen Freitagabend (13.02.2026) kam es in Wachtberg-Werthoven zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 17:35 Uhr, war ein 17-Jähriger mit weiteren Jugendlichen zu Fuß entlang der K 59 von Remagen-Oedingen zur Kreuzung mit der Fraunhofer Straße (K 58) unterwegs.

Nach dem derzeitigen Sachstand und den vorliegenden Zeugenangaben beabsichtigte der 17-Jährige die Fahrbahn der Fraunhofer Straße (K 58) in Richtung Werthoven zu überqueren. Dabei wurde er von dem Auto eines 46-Jährigen erfasst, der auf der Fraunhofer Straße (K 58) von Birresdorf in Richtung Berkum fuhr.

Der 17-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt. An der Unfallstelle kamen auch Notfallseelsorger zum Einsatz.

Die Unfallstelle wurde bis 22:50 Uhr gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

