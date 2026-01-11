Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Feuer auf Balkon

Ahlen (ots)

Am 11.01.2026 um 12:52 Uhr erreichte die Feuerwehr Ahlen ein Notruf über eine unklare Rauchentwicklung auf der Hammer Straße.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnte eine Rauchentwicklung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses erkundet werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Menschen in der Wohnung befinden, wurde das Alarmstichwort auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht.

Die Einsatzkräfte gingen mit einem Trupp unter Atemschutz in die betreffende Wohnung vor. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Dabei wurde festgestellt, dass Unrat auf dem Balkon in Brand geraten war. Das Feuer wurde von der Drehleiter aus mit einem Kleinlöschgerät gelöscht.

Durch das Brandereignis kam es zu einem Raucheintrag in der Wohnung. Infolgedessen wurde die Wohnung mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus war allerdings nicht nötig.

Die Feuerwehr Ahlen war mit der Hauptamtlichen Wache, dem Rettungsdienst, sowie dem Löschzug Hauptwache der freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 22 Einsatzkräften im Einsatz.

