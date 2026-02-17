PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Rosenmontag: Vorläufige Einsatzbilanz

Bonn (ots)

Überwiegend friedlich feierten viele Tausend Jecken gestern (16.02.2026) in Bonn und der Region den Rosenmontag (siehe dazu unsere Meldung zum Verlauf des Bonner Rosenmontagszuges vom 16.02.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6217993).

Im Verlauf des Großeinsatzes wurden in der Zeit von 06:00 Uhr (Montag) bis 01:00 Uhr (Dienstag) insgesamt sieben Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten mit Karnevalsbezug eingeleitet. Bis Dienstagmorgen um 06 Uhr wurden gegen 14 Personen Platzverweise ausgesprochen. Zwei Personen wurden In Gewahrsam genommen.

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 18:31

    POL-BN: Rosenmontag: Zwischenbilanz (18:30 Uhr)

    Bonn (ots) - Bei regnerischem Wetter verlief der diesjährige Bonner Rosenmontagszug aus Sicht der Bonner Polizei ohne größere Störungen und friedlich. Der Zug mit etwa 6.000 Teilnehmenden und 121 Festwagen startete um 12:11 Uhr an der Rabinstraße. Der Karnevalsumzug zog in der Folge über die 3,8 Kilometer lange Strecke durch die Bonner Innenstadt bis in die Altstadt. Gegen 18:30 Uhr hatten alle Mottowagen, ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:31

    POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Autos mit Steinen beworfen - Polizei ermittelt und sucht Geschädigte

    Bonn (ots) - Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Bonn-Poppelsdorf am Freitag, den 06.02.2026. Gegen 17:10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen zunächst Unbekannten, der mit einem Stock hantierte und mit Steinen auf Fahrzeuge warf. Nach dem derzeitigen Sachstand soll der Mann auf der Poppelsdorfer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren