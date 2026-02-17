POL-BN: Rosenmontag: Vorläufige Einsatzbilanz
Bonn (ots)
Überwiegend friedlich feierten viele Tausend Jecken gestern (16.02.2026) in Bonn und der Region den Rosenmontag (siehe dazu unsere Meldung zum Verlauf des Bonner Rosenmontagszuges vom 16.02.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6217993).
Im Verlauf des Großeinsatzes wurden in der Zeit von 06:00 Uhr (Montag) bis 01:00 Uhr (Dienstag) insgesamt sieben Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten mit Karnevalsbezug eingeleitet. Bis Dienstagmorgen um 06 Uhr wurden gegen 14 Personen Platzverweise ausgesprochen. Zwei Personen wurden In Gewahrsam genommen.
Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.
