POL-BN: Bonn-Zentrum: Zwei Männer bei Einbruch in Friseursalon festgenommen

Beamte der Polizeiwache Innenstadt haben in der Nacht zu Mittwoch (18.02.2026) zwei mutmaßliche Einbrecher in einem Friseursalon an der Friedrichstraße festgenommen.

Die beiden Männer (20, 35) waren nach bisherigem Sachstand gegen 2:10 Uhr in den Salon eingebrochen und in der Folge von Berechtigten auf einer Kamera beobachtet worden. Diese wählten umgehend den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Tatort eilten und die polizeibekannten Männer im Objekt stellten. Beide wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Dort übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen gegen sie. Diese dauern derzeit noch an.

