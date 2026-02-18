PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Zwei Männer bei Einbruch in Friseursalon festgenommen

Bonn (ots)

Beamte der Polizeiwache Innenstadt haben in der Nacht zu Mittwoch (18.02.2026) zwei mutmaßliche Einbrecher in einem Friseursalon an der Friedrichstraße festgenommen.

Die beiden Männer (20, 35) waren nach bisherigem Sachstand gegen 2:10 Uhr in den Salon eingebrochen und in der Folge von Berechtigten auf einer Kamera beobachtet worden. Diese wählten umgehend den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Tatort eilten und die polizeibekannten Männer im Objekt stellten. Beide wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Dort übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen gegen sie. Diese dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:37

    POL-BN: Fahndungsrücknahme: 76-Jähriger tot aufgefunden

    Bad Honnef, Andernach (ots) - Der vermisste Mann, nach dem die Polizei seit dem 09.02.2026 gesucht hat, ist tot (siehe dazu unsere Meldung vom 10.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6214261). Er wurde am Montagnachmittag (16.02.2026) tot in einer Böschung am Namedyer Werth zwischen Namedy und Andernach (Rheinland-Pfalz) aufgefunden. Bislang ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Mit dem ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:01

    POL-BN: Rosenmontag: Vorläufige Einsatzbilanz

    Bonn (ots) - Überwiegend friedlich feierten viele Tausend Jecken gestern (16.02.2026) in Bonn und der Region den Rosenmontag (siehe dazu unsere Meldung zum Verlauf des Bonner Rosenmontagszuges vom 16.02.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6217993). Im Verlauf des Großeinsatzes wurden in der Zeit von 06:00 Uhr (Montag) bis 01:00 Uhr (Dienstag) insgesamt sieben Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren