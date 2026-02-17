PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann, der am 30.11.2025 in der Bonner Innenstadt sowohl einen 24-Jährigen, als auch einen 30-Jährigen verletzt haben soll.

Am Tattag geriet der 24-Jährige mit dem Unbekannten in einen Streit. In weiteren Verlauf ging der Geschädigte zu Boden, wo der Tatverdächtige mehrfach auf ihn eintrat. Den 30-Jährigen attackierte der bislang Unbekannte daraufhin mit Faustschlägen.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Deshalb veröffentlicht die Polizei ein Foto, das den Täter zeigt.

Das Foto ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/195139.

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:37

    POL-BN: Fahndungsrücknahme: 76-Jähriger tot aufgefunden

    Bad Honnef, Andernach (ots) - Der vermisste Mann, nach dem die Polizei seit dem 09.02.2026 gesucht hat, ist tot (siehe dazu unsere Meldung vom 10.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6214261). Er wurde am Montagnachmittag (16.02.2026) tot in einer Böschung am Namedyer Werth zwischen Namedy und Andernach (Rheinland-Pfalz) aufgefunden. Bislang ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Mit dem ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:01

    POL-BN: Rosenmontag: Vorläufige Einsatzbilanz

    Bonn (ots) - Überwiegend friedlich feierten viele Tausend Jecken gestern (16.02.2026) in Bonn und der Region den Rosenmontag (siehe dazu unsere Meldung zum Verlauf des Bonner Rosenmontagszuges vom 16.02.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6217993). Im Verlauf des Großeinsatzes wurden in der Zeit von 06:00 Uhr (Montag) bis 01:00 Uhr (Dienstag) insgesamt sieben Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 18:31

    POL-BN: Rosenmontag: Zwischenbilanz (18:30 Uhr)

    Bonn (ots) - Bei regnerischem Wetter verlief der diesjährige Bonner Rosenmontagszug aus Sicht der Bonner Polizei ohne größere Störungen und friedlich. Der Zug mit etwa 6.000 Teilnehmenden und 121 Festwagen startete um 12:11 Uhr an der Rabinstraße. Der Karnevalsumzug zog in der Folge über die 3,8 Kilometer lange Strecke durch die Bonner Innenstadt bis in die Altstadt. Gegen 18:30 Uhr hatten alle Mottowagen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren