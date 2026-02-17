Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann, der am 30.11.2025 in der Bonner Innenstadt sowohl einen 24-Jährigen, als auch einen 30-Jährigen verletzt haben soll.

Am Tattag geriet der 24-Jährige mit dem Unbekannten in einen Streit. In weiteren Verlauf ging der Geschädigte zu Boden, wo der Tatverdächtige mehrfach auf ihn eintrat. Den 30-Jährigen attackierte der bislang Unbekannte daraufhin mit Faustschlägen.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Deshalb veröffentlicht die Polizei ein Foto, das den Täter zeigt.

Das Foto ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/195139.

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

