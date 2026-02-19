PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: Schwerer Verkehrsunfall auf der L182 - 25-jähriger Autofahrer verstirbt im Krankenhaus

Swisttal (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.02.2026) kam es auf der L182 bei Swisttal-Heimerzheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Autofahrer zur Unfallzeit gegen 07:55 Uhr die L182 aus Richtung Heimerzheim kommend in Fahrtrichtung Neukirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Kleinwagen des Mannes mit dem Pkw eines 60-Jährigen zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Der 25-Jährige wurde bei der Kollision lebensgefährlich verletzt. Er wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Der 60-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme kam auch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen zum Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

