Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Autofahrer nach Unfall

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 sucht Hinweise zu einem Autofahrer, der an einem Unfall beteiligt war. Am 06.01.2025, gegen 18:15 Uhr, kam es in Dinslaken-Lohberg, an der Einmündung Hünxer Straße / Steigerstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 16-jähriger E-Scooterfahrer fuhr über die Hünxer Straße auf dem linksseitigen Geh- und Radweg in Fahrrichtung Hünxe. Ein schwarzer Audi A4 fuhr zur gleichen Zeit über die Steigerstraße in Richtung Hünxer Straße. Beide Verkehrsteilnehmer stießen dann im Bereich der Einmündung der beiden Straßen zusammen.

Der E-Scooterfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des 16-Jährigen. Dieser gab an, leichte Schmerzen zu haben. Anschließend stieg der unbekannte Mann wieder in seinen Wagen und fuhr nach rechts auf die Hünxer Straße in Richtung Dinslaken-Innenstadt.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 175 cm bis 180 cm groß, normale Figur, kurze graue Haare und ein dunkler Hautton. Das Kennzeichen des Autos soll eine "DIN"-Städtekennung haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260106-1910

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell